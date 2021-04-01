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Замгубернатора Андрей Панов в прямом эфире ответит на вопросы кузбассовцев

01 апреля 2021 в 12:45

Задать вопрос можно будет в комментариях к трансляции в соцсетях.

Ещё один представитель власти региона пообщается с кузбассовцами в прямом эфире. 2 апреля в 18:00 на опросы будет отвечать заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Замгубернатора расскажет о достижениях промышленности Кузбасса, обновлении общественного транспорта, а также мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации. Посмотреть эфир можно будет на канале «Кузбасс-1», во всех соцсетях правительства Кемеровской области, а также на его YouTube-канале», - уточнили в пресс-службе правительства региона,

Задать вопрос Андрею Панову можно будет в комментариях к трансляции в социальных сетях. На самые острые вопросы ответ будет дан в прямом эфире, все оставшиеся обращения также не останутся без ответа: их авторы получат письменные ответы в течение следующей недели.


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