Житель Юрги утопил новую машину и друга в реке

Он неудачно обмыл покупку.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Юргинец случайно утопил в реке новую машину и человека. Инцидент произошёл в мае 2020 года.

«Горожанин встретил на улице двух приятелей и сообщил им, что купил новую машину. Приятели предложили отметить покупку — автовладелец согласился и сходил в магазин за алкоголем. Сначала компания выпивала рядом с машиной, а затем хозяин авто предложил поехать в кафе на берегу реки. На берегу приятели продолжили выпивать в машине, припарковав её у самой кромки воды. Спустя некоторое время компания решила покататься», - рассказали предысторию трагедии в СК.

Хозяин машины, запустив двигатель, по ошибке нажал не на ту педаль — автомобиль съехал в воду и начал тонуть. Автовладелец и его приятель сумели выбраться и доплыть до берега, а 33-летнего друга они спасти не смогли.

Полицейских и спасателей вызвали очевидцы происшествия. Нетрезвого водителя задержали на месте: выяснилось, что он был лишён прав за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.