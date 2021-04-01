Житель Анжеро-Судженска толкнул подругу под поезд

Пострадавшая выжила.

В Кузбассе предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью спутницы 29-летнему жителю Анжеро-Судженска. Он толкнул женщину под поезд, она получила травму.

Сообщение в линейный отдел полиции на станции Тайга поступило из медучреждения Анжеро-Судженска.

«Медики сообщали: к ним обратилась женщина с переломом, который она получила на железной дороге. Транспортные полицейские выяснили, 33-летняя жительница посёлка Судженка получила травму в ходе конфликта с сожителем. По словам женщины, ссора проходила между железнодорожными путями, по одному из которых двигался поезд», - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Выяснилось, что имеющий семь судимостей за кражи 29-летний мужчина толкнул свою подругу, она потеряла равновесие и ударилась рукой о вагон состава,

В настоящее время в отношении мужчины Кузбасским ЛУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.