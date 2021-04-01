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В Кемерове закрыли один троллейбусный маршрут

01 апреля 2021 в 15:52

В работе общественного транспорта столицы Кузбасса произошли изменения.

1 апреля вступили в силу изменения в работе общественного транспорта Кемерова. Так, с начала второго месяца весны в столице Кузбасса закрыли один троллейбусный маршрут. Речь идёт о маршруте № 2. По данным МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг», такое решение приняли из-за незначительного пассажиропотока.

«Кроме того, с апреля из расписания общественного транспорта Кемерова уберут маршруты, которые не выполняются перевозчиками. Его приведут в порядок с учётом фактического выхода транспорта на линию», - пояснили в мэрии.

Также с 1 апреля были внесены изменения в расписание двух маршрутов: № 106 «Д.п. „Вокзал“ — с/х Ягуновский» и № 205 «Улица Кирова — с/з Суховский».

Уточнить расписание транспорта можно на сайте уезту.рф или по многоканальному телефону справочно-информационной службы (3842) 57-46-57.


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