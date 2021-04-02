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В Гурьевском районе в частном доме обнаружили тело убитого мужчины

02 апреля 2021 в 09:52

Подозреваемый задержан.

В Кузбассе по подозрению в убийстве задержали ранее судимого 43-летнего жителя Гурьевского района.

В марте текущего года в одном из частных домов Гурьевского района правоохранительные органы нашли тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи и полицейские смогли установить и задержать подозреваемого.

«Задержанный пояснил, что потерпевший пришёл к нему в гости, они стали распивать спиртное. По окончании застолья гость оскорбил его нецензурной бранью, после чего ушёл к себе домой. Разозлившись, обвиняемый решил проучить обидчика и, вооружившись ножом, пошёл к его жилищу. Когда 27-летний мужчина открыл двери, то снова выразился в его адрес нецензурной бранью. Разозлившись ещё больше, обвиняемый несколько раз ударил обидчика ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Подозреваемый покинул место преступления, а тело обнаружил брат погибшего.

Отмечается, что кузбассовец сотрудничает со следствием и вину признает. Он указал место, где он спрятал нож. На время следствия его заключили под стражу.


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