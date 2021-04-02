Пострадавшие от пожара в «Зимней вишне» предприниматели подали иски в суд на 110 миллионов

Одна из предпринимателей подала самый крупный иск — на 81 миллион рублей.

В марте кемеровский арбитраж получил несколько исков к «Кемеровскому кондитерскому комбинату» от предпринимателей и компаний о возмещении убытков, понесённых в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Арбитражный суд принял шесть исков от местных предпринимателей и компаний. В четырёх заявлениях соответчиками указаны администрация Кемерово, управление МЧС по региону, инспекция госстройнадзора Кузбасса и администрация областного правительства. Общая сумма требований составила порядка 110 миллионов рублей.

«Одна из предпринимателей подала самый крупный иск — на 81 миллион рублей. Ей принадлежало в ТРЦ более 600 кв. м торговых площадей, которые она сдавала в аренду. После пожара томское АО «Кондитерус ком» (владелец ККК) выкупил у собственников их помещения в ТРЦ по цене, составлявшей 70% от той, что в своё время предприниматели заплатили ККК. Теперь предприниматель требует от компании возмещения за потерянную недвижимость. В марте 2020 года собственница получила 27,1 млн рублей возмещения», - пишет издание.

Также в суд поступили иск от компании на 21 млн рублей (2,25 млн руб. ущерба и 18,83 млн руб. упущенной выгоды), иск от предпринимателя, у которой был магазин детской одежды и обуви, на 1,6 млн руб. Также на суммы до 2 млн рублей подали иски к ККК два предпринимателя и компания.