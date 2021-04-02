Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 апреля

Скончались два пациента.

По данным на утро 2 апреля в Кемеровской области выявили 51 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово – 8, Новокузнецк – 8, Юрга – 6, Киселёвск – 5, Междуреченск – 5, Ленинск-Кузнецкий – 2, Осинники – 2, Ленинск-Кузнецкий округ – 2, Топкинский округ – 2, Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Берёзовский – 1, Калтан – 1, Прокопьевск – 1, Крапивинский округ – 1, Мариинский район – 1, Новокузнецкий район – 1, Прокопьевский округ – 1, Промышленновский округ – 1, Тяжинский округ – 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, энцефалопатии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 413 случаев коронавируса: 326 пациентов продолжают получать лечение, 32 472 — выздоровели, а 615 — скончались.