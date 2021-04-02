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В Кемерове бригада спасателей достала женщину из ванной

02 апреля 2021 в 13:39

Она не смогла самостоятельно вылезти.

В столице Кузбасса 96-летней местной жительнице города пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы выбраться из ванной.

Как сообщила пресс-служба Кемеровской службы спасения, инцидент произошел вчера, 1 апреля, в 22.15 часов в Ленинском районе города.

«В службу спасения обратился мужчина, который просил помочь поднять из ванны его 96–летнюю бабушку. Женщина решила принять водные процедуры, хотя в доме находился её родственник, ванную кемеровчанка принимала самостоятельно, в итоге поскользнулась и упала. Самостоятельно подняться не смогла, внук также оказался бессилен», — сообщили в службе спасения.

Спасатели подняли пенсионерку, донесли её до кровати, затем врач осмотрел пострадавшую на наличие травм и ушибов. Женщина при падении не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.


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