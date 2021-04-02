В Киселёвске задержали мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

Инцидент произошел 1 апреля.

В Кузбассе правоохранительные органы задержали 41-летнего жителя Киселёвска. По данным следствия, мужчина пытался на улице увести девушку, чтобы изнасиловать.

По версии следствия, 1 апреля текущего года в дневное время 41-летний мужчина подошел на улице к несовершеннолетней девочке, угрожая ножом, потребовал, чтобы она пошла с ним.

«Девочка, заметив прохожих, закричала. Они подошли к злоумышленнику, который успел спрятать нож и зашёл подъезд. В это время девочка смогла убежать. В школе она рассказала о нападении, после чего преподаватели позвонили в полицию», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Отмечается, что в это время мужчина вызвал себе скорую помощь, заявив, что его избили неизвестные. В результате полицейские, работая по двум сообщениям, выяснили, что именно этот мужчина напал на подростка. Его задержали, с ним работает следователь.

Уже выяснилось, что задержанный был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.