В Прокопьевске подростки жестоко избили неформала

Происшествием заинтересовались правоохранительные органы.

2 марта в Сети появилось видео конфликта между подростками в Прокопьевске. На кадрах видно, как несколько человек сначала предъявили претензии парню за его внешний вид, в том числе одежду, после чего избили его. Позже в происходящее вмешались очевидцы и попытались прекратить драку.

Полицейские уже установили все участников инцидента.

«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили информацию о конфликте между подростками в Прокопьевске. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Все участники инцидента уже установлены», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.