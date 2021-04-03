Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 апреля

Скончался один пациент.

На утро 3 апреля в Кемеровской области ещё у 53 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 12, Новокузнецк — 6, Юрга — 5, Междуреченск — 4, Кемеровский МО — 4, Киселёвск — 3, Тисульский МР — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Топкинский МО — 2, Юргинский МО — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Новокузнецкий МР — 1, Таштагольский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 466 случая коронавируса: 334 пациента продолжают получать лечение, 32 516 выздоровели, 616 скончались.