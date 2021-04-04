Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля

Скончались три пациента.

На утро 4 апреля в Кемеровской области ещё у 52 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 11, Новокузнецк — 7, Юрга — 5, Тисульский МР — 5, Междуреченск — 4, Киселёвск — 3, Кемеровский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Краснобродский — 1, Мыски — 1, Мариинский МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Промышленновский МО — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселёвске. У женщины 1959 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии желудочно кишечного тракта, почек. Она проживала в Тисульском районе. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии. Он проживал в Новокузнецком районе.

С начала наблюдений в Кемеровской области зарегистрировано 33 518 случев коронавируса: 332 пациента получают лечение, 32 567 выздоровели, 619 умерли.