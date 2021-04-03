В Междуреченске обрушилось аварийное здание школы

Учеников перевели на дистанционное обучение.

2 апреля около 22:35 в корпусе средней общеобразовательной школы № 2 обрушилась часть стены и кровли. Сообщается, что людей внутри не было, в результате ЧП никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение», — сказано в официальном сообщении.

По факту обрушения части стены пристройки к школе в Междуреченске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Учеников из междуреченской школы № 2, где вчера поздно вечером в закрытой пристройке произошло обрушение части перекрытий и стены, с понедельника перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов в своём Instаgram.

Он подчеркнул, что обрушение произошло не в основном здании школы, а в пристройке. По словам руководителя, занятия в мастерских и спортивном зале данного корпуса запретили ещё 1 апреля после сообщений об осыпающейся штукатурке.

Глава города также отметил, что все вопросы по данной ситуации можно задать по телефону горячей линии: 8-923-627-75-25.