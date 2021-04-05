В Прокопьевском округе девушка освоила фигурную езду на тракторе

Не первый год она выступает за сборную муниципалитета в сельских играх.

Сборная Кемеровской области успешно выступила на X Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Об этом сообщает газета «Кузбасс» со ссылкой на областной Минсельхоз.

В программу состязаний, прошедших в Перми, вошли лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, марафон спортивных семей, троеборье дояров и троеборье механизаторов. В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 44 субъектов РФ. Кузбасс представляли спортсмены Прокопьевского и Кемеровского муниципальных округов, ставшие победителями регионального этапа.

«При подведении итогов команды были разделены на семь групп в зависимости от численности сельского населения. Кузбасс попал в четвертую (до 450 тыс. человек). В своей группе кузбассовцы заняли первое место! Второе место у Пензенской области, третье — у Брянской. В общенациональном зачете земляки заняли восьмое место, улучшив результат 2019 года на одну позицию», - пишет издание.

Отмечается, что в нашу сборную получила путёвку и Марина Буева, КМСница по лёгкой атлетике из Прокопьевского округа. Сейчас молодая женщина работает тренером в секции на базе Шарапской школы. Не первый год она выступает за сборную муниципалитета в сельских играх. Зимой укрощает трактор, а летом безупречно обходит косарей. Марина не раз одерживала победу не только на региональном уровне, но и на всероссийском.

Фото: https://m.vk.com/sportgames2021.