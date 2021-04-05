В Кемерове прививки от коронавируса поставили более 30 тысяч человек

Мэр Кемерова озвучил новые данные о вакцинации от коронавируса в городе.

На 4 апреля в Кемерове прививки от коронавируса поставили 30 184 человека. Такие данные в понедельник озвучил глава столицы Кузбасса Илья Середюк.

По информации градоначальника, в городе вакцинацию прошли 12 039 жителей, возраст которых превышает 60 лет. Мэр добавил, что второй компонент прививки получили 21 186 кемеровчан. Всего же город получил 35 522 дозы вакцины.

По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, на понедельник всего в регионе вакцинировано было 116 968 местных жителей, из них старше 60 лет — 51 186 человек.