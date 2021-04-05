Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля

Скончался один пациент.

По данным на утро 5 апреля в Кемеровской области выявили 54 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 9, Киселевск — 7, Новокузнецк — 6, Междуреченск — 4, Юргинский МО — 3, Белово — 2, Осинники — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Топкинский МО — 2, Тяжинский МР — 2, Чебулинский МО — 2, Анжеро-Судженск — 1, Березовский — 1, Калтан — 1, Краснобродский — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Прокопьевск — 1, Юрга — 1, Мариинский МР — 1, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1, Тисульский МР — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У женщины 1956 года рождения развилась двустороння полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 572 случая коронавируса: 341 человек получает медицинскую помощь, 32 611 выздоровели, 620 скончались.