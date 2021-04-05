В Белове потёк новый автовокзал

Течь дал навес перед входом.
Горожане в соцсети сняли на видео потёкшую крышу на вокзале в Белове. Об этом сообщает Сибдепо.
«Течь дал навес перед входом в помещение автовокзала. Как говорят очевидцы, протекающий навес новый. Местные жители предположили, что уже через год навес может рухнуть, раз новый уже потёк. Многие высказались о том, что ремонт был сделан некачественно», - пишет портал.
Как отметили комментаторы, после ремонта на автовокзале ничего не изменилось, так как на перроне старого вокзала тоже навес протекал.
Интернет-издание отмечает, что прокомментировать оперативно ситуацию в пресс-службе администрации Белова не смогли.
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