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В Белове потёк новый автовокзал

05 апреля 2021 в 12:57

Течь дал навес перед входом.

Горожане в соцсети сняли на видео потёкшую крышу на вокзале в Белове. Об этом сообщает Сибдепо.

«Течь дал навес перед входом в помещение автовокзала. Как говорят очевидцы, протекающий навес новый. Местные жители предположили, что уже через год навес может рухнуть, раз новый уже потёк. Многие высказались о том, что ремонт был сделан некачественно», - пишет портал.

Как отметили комментаторы, после ремонта на автовокзале ничего не изменилось, так как на перроне старого вокзала тоже навес протекал.

Интернет-издание отмечает, что прокомментировать оперативно ситуацию в пресс-службе администрации Белова не смогли.


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