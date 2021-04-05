Кемеровчанка не пропустила скорую с тяжелым пациентом

Следком организовал проверку.

Жительница областной столицы Кузбасса на легковом авто не уступила дорогу карете скорой помощи. Инцидент произошел 1 апреля на бульваре Строителей возле дома 56/2 (общежития гостиничного типа).

Известно, что скорая везла тяжелобольного пациента в реанимацию и долгое время ее не пропускал. В социальных сетях очевидцы происшествия пишут, что за рулем машины была девушка и медики потеряли почти полчаса прежде, чем конфликтная ситуация смогла разрешиться.

Следственный комитет Кузбасса организовал доследственную проверку по вопиющему случаю. Теперь следователи дадут правовую оценку действиям автолюбительницы, а также будет установлено, был ли причинен в результате ее действий вред здоровью пациента «скорой помощи». По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждения из-за отсутствия состава преступления в действиях кемеровчанки.

Напомним, в марте 2020 года в России вступил в силу закон о непропуске машины скорой помощи с включенными мигалками: за подобное нарушение водителю грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от трех месяцев до одного года.