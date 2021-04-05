Кемерово попал в число благополучных городов по качеству городской среды

Благодаря одному баллу.

Города Кузбасса попали в зелёную зону рейтинга регионов по качеству городской среды.

Результаты Индекса качества городской среды за 2020 год опубликовал Минстрой. Рейтинг позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития нужно обратить внимание в первую очередь.

Каждый город может получить до 360 баллов. Отмечается, что оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — о в целом благоприятной.

В списке крупных и средних городов с условно комфортным климатом Кемерово набрал 181 балл. Хуже результат у Новокузнецка — 177, Междуреченска —179, Юрги — 173.

В Индекс также попали Белово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Киселёвск и другие.