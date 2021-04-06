В Кемерове пройдёт Тотальный диктант

Всемирная образовательная акция запланирована на 10 апреля.

10 апреля состоится всемирная образовательная акция «Тотальный диктант». Не исключением станет и столица Кузбасса.

По традиции, одной из самых массовых площадок, на которой жители Кузбасса смогут написать диктант, станет Кемеровский государственный университет. В КемГУ диктант напишут в одиннадцатый раз.

Кроме того, на всех площадках акции покажут короткометражный фильм «Обещания» по сценарию Дмитрия Глуховского, сообщается в Instagram-аккаунте КемГу.

«Фильм «Обещания» передает сюжет текста диктанта и рассказывает историю о ценностях и приоритетах несколько поколений одной семьи», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Отмечается, что в 2021 году в вузе впервые пройдёт тест TruD — версия диктанта для тех, кто изучает русский язык как иностранный.

Для участия необходима регистрация по ссылке