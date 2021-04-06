В кемеровском ТЦ мужчина угрожал убийством девушке (видео)

Злоумышленник удерживал бывшую возлюбленную в заложниках.

Утром 5 апреля в ТЦ Кемерова на пр. Шахтеров неизвестный захватил девушку в заложники. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина заставлял кемеровчанку выйти с ним на улицу.

«Злоумышленник удерживал 20-летнюю работницу пункта общественного питания. Он пришёл к ней, чтобы выяснить отношения, в результате стал угрожать бывшей девушке физической расправой, приставив к её горлу разбитую бутылку. Охранники торгового центра нажали экстренную кнопку вызова наряда Росгвардии», — сообщили в ведомстве.

В результате слаженных действий сотрудников Росгвардии молодой человек был обезврежен и задержан, девушка освобождена. Она не пострадала. Задержанным оказался 23-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения

По факту случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Тем временем, в Сети появилось видео задержания злоумышленника.

Видео: пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области.