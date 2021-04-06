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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 апреля

06 апреля 2021 в 11:23

Скончались два пациента.

По данным на утро 6 апреля в Кемеровской области выявили 52 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 12, Новокузнецк — 9, Тисульский МР — 8, Анжеро-Судженск — 4, Междуреченск — 4, Юрга — 3, Белово — 2, Киселевск — 2, Прокопьевск — 2, Кемеровский МО — 2, по 1-Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселёвске. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 624 случая коронавируса: 340 человек получают медицинскую помощь, 32 662 выздоровели, 622 скончались.


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