В Кемерове 83-летняя бабушка потеряла внучку

Полицейские отыскали шестилетнюю девочку.

В дежурную часть обратилась 83-летняя жительница областной столицы. Пенсионерка рассказала, что её шестилетняя внучка ушла впервые ушла гулять самостоятельно и пропала.

«Осмотревший территорию с помощью служебно-розыскной собаки кинолог установил, что ребёнок двор не покидал. Инспекторы ПДН сделали вывод, что девочка, скорее всего, находится в гостях у подруги, причём квартира расположена в близлежащих домах. Чтобы привлечь внимание ребёнка, правоохранители использовали специальные звуковые сигналы. Уже через несколько минут ребёнок вышел во двор», — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Девочка рассказала, что была в гостях у подружки. По её словам, она предупреждала свою бабушку об этом.

Сотрудники полиции провели с родными ребёнка профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.