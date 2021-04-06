Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове 83-летняя бабушка потеряла внучку

В Кемерове 83-летняя бабушка потеряла внучку

06 апреля 2021 в 12:47

Полицейские отыскали шестилетнюю девочку.

В дежурную часть обратилась 83-летняя жительница областной столицы. Пенсионерка рассказала, что её шестилетняя внучка ушла впервые ушла гулять самостоятельно и пропала.

«Осмотревший территорию с помощью служебно-розыскной собаки кинолог установил, что ребёнок двор не покидал. Инспекторы ПДН сделали вывод, что девочка, скорее всего, находится в гостях у подруги, причём квартира расположена в близлежащих домах. Чтобы привлечь внимание ребёнка, правоохранители использовали специальные звуковые сигналы. Уже через несколько минут ребёнок вышел во двор», — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Девочка рассказала, что была в гостях у подружки. По её словам, она предупреждала свою бабушку об этом.

Сотрудники полиции провели с родными ребёнка профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.


Читайте также

Content 19491871
Кемерово попал в число благополучных городов по качеству городской среды
Content unnamed
В Кемерове пройдёт Тотальный диктант
Content policiya kieva nachala operaciyu po osvobozhdeniyu zalozhnikov blog
В кемеровском ТЦ мужчина угрожал убийством девушке (видео)
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 апреля

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?