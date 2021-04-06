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Сергей Цивилев рассказал, когда завершат строительство ЖК «Старт» в Кемерове

06 апреля 2021 в 13:34

Один из корпусов будет демонтирован.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в своём Instagram о планах на ЖК «Старт».

Напомним, ранее появилась информация о поисках подрядчика, способного завершить строительство жилого комплекса. Предыдущий владелец был признан банкротом и не мог выполнить свои обязательства. По инициативе губернатора был создан «Фонд Кемеровской области по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». В январе 2021 года фонд провел аукцион, который выиграла ООО «СКС».

Глава Кузбасса лично посетил строительную площадку и опубликовал Stories о дальнейших планах.

«Новый подрядчик провел техническую экспертизу здания. Первый корпус пригоден к эксплуатации, работы над ним уже ведутся. Второй корпус будет демонтирован, на его месте построят новый. Дом будет сделан в третьем квартале 2022 года», – написал в соцсети губернатор.

Сергей Цивилев также отметил, что попросил подрядчика ускорить работы без ущерба их качеству и подчеркнул, что приоритетом является безопасность будущих жильцов.


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