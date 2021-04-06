Танк Т-34 в Кемерове готовится к празднику

Стоявшую возле кадетского училища технику сняли с постамента.
6 апреля танк Т-34 сняли с постамента, который находится рядом с Президентским кадетским училищем в Кемерове.
Это связано с тем, что в столице Кузбасса уже началась подготовка к празднованию Дня Победы (9 мая). Легендарный танк времён боевых действий Т-34 станет участником праздничного шествия.
Массивную боевую машину снимали с помощью специальных устройств и техники.
«Танк Т-34 транспортируют на территорию завода «Азот» для подготовки его к участию в прохождении торжественным маршем в честь Дня Победы. После мероприятия танк вернётся на прежнее место», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы