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Танк Т-34 в Кемерове готовится к празднику

06 апреля 2021 в 15:34

Стоявшую возле кадетского училища технику сняли с постамента.

6 апреля танк Т-34 сняли с постамента, который находится рядом с Президентским кадетским училищем в Кемерове.

Это связано с тем, что в столице Кузбасса уже началась подготовка к празднованию Дня Победы (9 мая). Легендарный танк времён боевых действий Т-34 станет участником праздничного шествия.

Массивную боевую машину снимали с помощью специальных устройств и техники.

«Танк Т-34 транспортируют на территорию завода «Азот» для подготовки его к участию в прохождении торжественным маршем в честь Дня Победы. После мероприятия танк вернётся на прежнее место», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.


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