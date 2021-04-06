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В Междуреченске работница бухгалтерии придумала схему хищения 900 000 рублей

06 апреля 2021 в 16:11

Вынесен приговор.

В Междуреченске 46-летнюю бывшую сотрудницу бухгалтерии учреждения системы образования осудили хищении крупной суммы денег.

«Используя служебное положение, женщина дважды начисляла учителям и воспитателям отпускные и другие выплаты. Деньги были перечислены, а затем бухгалтер сообщала получателям об ошибке и просила вернуть средства, но не в кассу, а на подконтрольные ей счета», -  сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По такой схеме она похитила около 900 000 рублей.

В итоге суд назначил сибирячке наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также она обязана полностью возместить ущерб.


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