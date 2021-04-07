Сергей Цивилев рекомендовал ввести сокращённую пятницу для женщин

Губернатор поддержал ежегодную меру поддержки в Кузбассе.

Глава Кузбасса обратился к организациям с рекомендацией вернуть сокращённую неделю для женщин. В области такая мера поддержки традиционно действует в летний период.

«Она распространяется на женщин с детьми до 18 лет. Предполагается, что их рабочий день по пятницам с июня по август будет продолжаться до 15 часов», — сообщается в официальном Telegram-канале «Цивилёв. Live».

В прошлом году Сергей Цивилёв также рекомендовал работодателям Кузбасса ввести до конца лета сокращенную рабочую пятницу для женщин, у которых есть дети. Так, для сотрудниц администрации правительства Кузбасса до сентября была установлена длительность рабочего дня в пятницу с 08:30 до 15:00.