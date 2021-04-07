В Кемерове забили сваю на месте будущего строительства квартала юстиции

Об этом сообщил губернатор Кузбасса.

В Кемерове 6 апреля специалисты забили сваю для изысканий на месте будущего строительства квартала юстиции. Как сообщает Газета Кемерова, на мероприятии также присутствовали губернатор Сергей Цивилёв и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Квартал юстиции в Кемерове станет пилотным проектом, в рамках которого в одном месте будут размещены юридические службы, оказывающие населению государственные услуги и бесплатную юридическую помощь, а также нотариусы и адвокаты», — цитирует издание Telegram-канал «Цивилёв.Live».

А во вторник министр юстиции РФ Константин Чуйченко ознакомился с системой оказания бесплатной юридической помощи жителям Кузбасса и посетил Восьмой кассационный суд в Кемерове.

Фото: Цивилёв.Live / Telegram