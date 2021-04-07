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Житель Междуреченска зарезал возлюбленную из ревности

07 апреля 2021 в 12:49

И сам вызвал полицию.

В Кузбассе перед судом предстанет 40-летний житель Междуреченска. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы.

По информации следствия, инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Тогда горожанин распивал спиртное в компании женщины и приятеля у себя в квартире. Во время застолья мужчина вышел из комнаты, а когда вернулся, то заметил, что гость и его женщина оказывают друг другу знаки внимания. Он разозлился, выгнал приятеля из жилища и стал ругаться с сожительницей.

«Во время ссоры мужчина нанёс ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемый позвонил родственникам и рассказал им о произошедшем, они посоветовали ему вызвать сотрудников полиции. Он позвонил в полицию и рассказал о преступлении», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.


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