Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в ...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля

07 апреля 2021 в 11:44

Скончались три пациента.

На утро 7 апреля в Кемеровской области ещё у 53 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 5, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 4, Прокопьевский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Тяжинский МР — 2, Чебулинский МО — 2, Яшкинский МО — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Юргинском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 677 случаев коронавируса: 337 человек получают медицинскую помощь, 32 715 выздоровели, 625 скончались.


Читайте также

Content 368453
В Междуреченске работница бухгалтерии придумала схему хищения 900 000 рублей
Content depositphotos 7996350 stock photo the business woman is relaxing
Сергей Цивилев рекомендовал ввести сокращённую пятницу для женщин
Content b869fc10 96e4 11eb b021 b7fba51e041d
В Кемерове забили сваю на месте будущего строительства квартала юстиции
Content 90pu8ll25vhwk 8jg5i3
Житель Междуреченска зарезал возлюбленную из ревности

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?