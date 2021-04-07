Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля

Скончались три пациента.

На утро 7 апреля в Кемеровской области ещё у 53 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 5, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 4, Прокопьевский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Тяжинский МР — 2, Чебулинский МО — 2, Яшкинский МО — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Юргинском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 677 случаев коронавируса: 337 человек получают медицинскую помощь, 32 715 выздоровели, 625 скончались.