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Сергей Цивилёв рассказал о сроках строительства Московской площади в Кемерове

07 апреля 2021 в 14:14

Она сможет вместить 70 000 человек.

Губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв провел пресс-конференцию посвященную итогам его работы в регионе за 900 дней. Среди прочего, главу области спросили о строительстве Московской площади в Кемерове.

«Мы будем проводить праздничные мероприятия по 300-летию Кузбасса именно там. Поэтому мы обязаны построить первый этап Московской площади и ввести его в эксплуатацию в конце июня этого года», — ответил Цивилёв.

Губернатор напомнил, что новая площадь на набережной Томи  предназначена, в том числе, для проведения крупных общественных мероприятий. Площадь Советов, на которой обычно проводят такие мероприятия, слишком узкая и не позволяет обеспечивать все необходимые меры безопасности. А вот Московская площадь сможет вместить 70 000 человек.


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