Власти запретят кузбассовцам ходить в лес и пользоваться мангалами

В целях обеспечения пожарной безопасности.

Правительство Кузбасса установило дополнительные требования пожарной безопасности на период установления особого противопожарного режима на территории региона.

Согласно постановлению от 7 апреля, когда в области начнёт действовать этот режим, кузбассовцам нельзя будет посещать леса. Исключением являются только охотники и те, чья трудовая деятельность связана с нахождением в лесах; кто находится на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности.

«Запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, пельменных, блинных)», — сказано в документе.

В регионе также традиционно запретят выжигание сухой травянистой растительности, в том числе на землях населённых пунктов, сжигание сухостойных деревьев и валежника.