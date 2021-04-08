В приюте Кемерова при взрыве погибли собаки

Хозяйка в реанимации.

В Кемерове в частном доме взорвался газовый баллон. Как рассказали представители приюта «Маячок», ЧП произошло 7 апреля. В результате взрыва погибли несколько собак и пострадала хозяйка приюта. Несколько часов сотрудники приюта разбирали завалы.

«Хозяйка приюта в реанимации, состояние стабильно тяжёлое. Одна комната в аварийном состоянии, всех собак оттуда убрали, в любой момент может упасть вторая часть потолка. Все видно на фото, внутри все выгорело. Погиб наш Биля и Маня… их завалило. Валдай, Белла, Джулька на стационаре, у девчонок ожог глаз, носа, и Черныш тоже сильно пострадал, ожоги», — рассказали в группе приюта.

По предварительным данным, взрыв случился из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Уточняется, что газовый баллон, из-за которого предположительно произошёл взрыв, специалисты забрали на экспертизу.