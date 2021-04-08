Кемеровчанин прятался от полицейских под кроватью своей сожительницы

До этого он ограбил магазин.

Алтайские полицейские задержали жителей Кузбасса, подозреваемых в краже более миллиона рублей из магазина.

Ранее в полицию обратился владелец магазина по продаже рыбы и морепродуктов. По его словам, неизвестные похитили металлический ящик, в котором находились 1 200 000 рублей, договор аренды и медкнижки работников.

«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что неизвестные взломали окно и проникли в помещение, похитив ящик. В ходе командировки в соседний регион по подозрению в совершении преступления были задержаны два ранее судимых кузбассовцев 1972 и 1980 годов рождения», - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю,

Отмечается, что один из задержанных решил спрятаться от правоохранителей под кроватью в квартире сожительницы. Сделал он это, скорее всего, не без её помощи, поскольку дверь в квартиру долго не отрывали. Замок пришлось вскрывать.

К настоящему моменту оба дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде. Полицейские изъяли у подозреваемых 72 000 рублей, орудие взлома, а также Mercedes-Benz – в счёт возмещения ущерба.