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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 апреля

08 апреля 2021 в 11:41

Скончались три пациента.

На утро 8 апреля в Кемеровской области ещё у 55 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 12, Новокузнецк — 7, Юрга — 7, Междуреченск — 6, Анжеро-Судженск — 5, Промышленновский МО — 3, Топкинский МО — 3, Белово — 2, Калтан — 2, Кемеровский МО — 2, Тисульский МР — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Мариинский МР — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Киселёвске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 732 случая коронавируса: 333 человека получают медицинскую помощь, 32 771 выздоровел, 628 скончались.


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