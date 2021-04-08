Жительница Берёзовского избила вызванного на дом врача

Идет розыск.

В Берёзовском местная жительница избила вызванного на дом врача. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, ранее местная жительница опубликовали информацию об этом происшествии в Сети. По её словам, медработнику после избиения угрожали убийством. Горожанка добавила, что пострадавшая сейчас находится на лечении в больницы с сотрясением головного мозга.

Сообщение о случившемся получили от руководства городской поликлиники 6 апреля.

«Прибывшие на место сотрудники выяснили, что напавшая на врача злоумышленница скрылась. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Сотрудники полиции устанавливают её местонахождение. Потерпевшая опрошена. Она сообщила, что нетрезвая женщина беспричинно напала на неё со спины и начала наносить удары кулаками», — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.