Пенсионерка из Прокопьевска перевела мошенникам почти 7 млн рублей

Женщина стала жертвой распространенной преступной схемы.

57-летняя жительница Прокопьевска перевела мошенника почти 7 млн рублей, поверив «звонку из банка».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу, ранее женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, будто злоумышленники пытались изменить её персональные данные в личном кабинете мобильного банка, чтобы похитить все сбережения.

«Мужчина убедил пенсионерку, что для сохранности денег их нужно перевести на «безопасные счета». Прокопчанка поверила ему и в результате перечислила на указанные ей телефонные номера имевшиеся у нее 238 000 рублей. Через некоторое время жительнице Прокопьевска позвонила девушка. Аферистка также сказала, будто является работником банка, и что теперь мошенники пытаются незаконно оформить на неё кредит. Чтобы этого не случилось, она рекомендовала собеседнице самой взять онлайн-заем и «вернуть» деньги банку», — пояснили в ведомстве.

В итоге по указанию женщины жительница Кузбасса в трёх различных банках оформила кредиты на общую сумму более 5 млн рублей. Также она заняла у знакомых 1,4 млн рублей. Все деньги горожанка за 80 раз перевела на абонентские номера телефонов, которые ей диктовала псевдобанкир. При этом аферистка заверила, что в течение нескольких дней денежные средства прокопчанке вернут, а также обещала компенсацию, но этого не произошло.

Отмечается, что позднее женщина пыталась дозвониться до «банкиров» по номерам, с которых ей поступали звонки, но они оказались выключенными.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».