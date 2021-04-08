Блог с тобой ›› Новости ›› В Междуреченске глава школьного родительского к...

В Междуреченске глава школьного родительского комитета забрала себе деньги, собранные на выпускной

08 апреля 2021 в 14:13

Теперь она предстанет перед судом.

В Междуреченске 40-летняя местная жительница, являясь главой родительского комитета в одной из городских школ, решила присвоить себе средства родителей, собранные на детский выпускной.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, весной прошлого года фигурантка присвоила более 300 тыс рублей, собранных родителями учеников 11 класса. Женщина сначала организовала сбор денежных средств на оплату кафе, услуг диджея и приобретение подарков выпускникам.

«В силу введённых ограничений на проведение массовых мероприятий торжество не состоялось, но организатор деньги не вернула. Потерпевшими по уголовному делу признаны 30 родителей старшеклассников», — уточняет ведомство.

Всего было украдено 300 тысяч рублей. Теперь родительница предстанет перед судом, ей грозит до 6 лет лишения свободы.


Читайте также

Content fv05txx4zn7g3x8qwjoxdlefiztm9bcb
Кемеровчанин прятался от полицейских под кроватью своей сожительницы
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 апреля
Content drs stressed
Жительница Берёзовского избила вызванного на дом врача
Content perevela 1050x630
Пенсионерка из Прокопьевска перевела мошенникам почти 7 млн рублей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?