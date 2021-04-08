В Междуреченске глава школьного родительского комитета забрала себе деньги, собранные на выпускной

Теперь она предстанет перед судом.

В Междуреченске 40-летняя местная жительница, являясь главой родительского комитета в одной из городских школ, решила присвоить себе средства родителей, собранные на детский выпускной.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, весной прошлого года фигурантка присвоила более 300 тыс рублей, собранных родителями учеников 11 класса. Женщина сначала организовала сбор денежных средств на оплату кафе, услуг диджея и приобретение подарков выпускникам.

«В силу введённых ограничений на проведение массовых мероприятий торжество не состоялось, но организатор деньги не вернула. Потерпевшими по уголовному делу признаны 30 родителей старшеклассников», — уточняет ведомство.

Всего было украдено 300 тысяч рублей. Теперь родительница предстанет перед судом, ей грозит до 6 лет лишения свободы.