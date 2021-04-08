Беременную жительницу кузбасского поселка эвакуировали в больницу на вертолёте

Из-за размытой дороги.

На юге Кемеровской области беременную женщину эвакуировали в больницу на вертолёте. Об этом сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Инцидент произошёл в посёлке Усть-Анзас Таштагольского района. Здесь размыло дорогу, а потому по земле и реке было больше 5 часов ходу. Путь по воздуху оказался оптимальным.

«Медицинская эвакуация беременной вертолётом санавиации проведена успешно в Таштагольскую ЦРБ», — рассказал представитель экстренной службы.

Фото: Кузбасский центр медицины катастроф.