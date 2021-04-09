В Кузбассе раньше срока проснулись гадюки

Также же просыпаются клещи.

Из-за тёплой погоды в лесных массивах раньше срока проснулись гадюки.

«Самый простой способ избежать укуса — это не делать резких движений, не пытаться, скажем, ударить змею палкой, а плавно отойти. И вот тут нужно быть крайне внимательным! Лучше не делать шаг назад, потому что там может оказаться другая змея — из клубка, в котором все спали», - сообщили в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка.

Специалисты советуют сделать шаг вбок и смотреть на траву, чтобы не пропустить ещё одну гадюку, отмечают специалисты. Если вы идёте в лес или парк, надевайте высокие резиновые сапоги.

Кроме того, просыпаются клещи. Кузбассовцев также призывают быть бдительными, так как сейчас они особенно опасны для домашних животных.