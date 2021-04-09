Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 апреля

Скончались три пациента.

По данным на утро 9 апреля в Кемеровской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 16, Новокузнецк — 9, Юрга — 8, Междуреченск — 6, Анжеро-Судженск– 4, Калтан — 3, Белово — 2, Прокопьевск — 2, Таштагольский МР — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Кемеровский МО — 1, Мариинский МР — 1, Тисульский МР — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 33 788 случаев коронавируса: 337 человек получают медицинскую помощь, 32 820 выздоровели, 631 скончался.