В Березовском задержали женщину, которая избила вызванного на дом врача

Медик находится на лечении.

В Берёзовском полиция задержала женщину, которая напала на врача городской поликлиники. Напомним, сообщение о инциденте стражи порядка получили 6 апреля.

«Как сообщила потерпевшая, что прибыла на вызов по сообщению о плохом самочувствии пожилого мужчины. Во время осмотра нетрезвая родственница пенсионера напала на неё со спины, начала наносить удары кулаками и высказывать угрозы. На следующий день сотрудница поликлиники обратилась за медицинской помощью», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Пострадавшей предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы. В настоящее время она находится на лечении. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Полиция задержала 33-летнюю местную жительницу. В отделе полиции она сообщила, будто конфликт с врачом произошёл из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. По словам женщины, это её разозлило и она стала выталкивать медика из квартиры.

Выяснилось, что ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством. Кроме того, она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.