В Анжеро-Судженске в частном доме затопило пенсионеров

Пожилые люди не могут выйти и ходят по дому в резиновых сапогах.
В частном доме в городе Анжеро-Судженск по улице Первомайская, 22 оказались затопленными два пенсионера. Как сообщила в соцсети местная жительница, выйти из дома они не могут.
По словам горожанки, причиной потопа стало отсутствие угля, чтобы набрать горячую воду для промывки трубы, которая идёт через дорогу. В результате вся вода вошла в дом, вся техника и мебель стоит в воде.
В администрации Анжеро-Судженска отметили, что 8 апреля трубу промыли, и вода начала уходить. В настоящий момент, ведутся работы по устранению потопа.
Ситуация находится на контроле мэрии.
Фото: Инцидент Кузбасс.
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