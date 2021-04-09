В Анжеро-Судженске в частном доме затопило пенсионеров

Пожилые люди не могут выйти и ходят по дому в резиновых сапогах.

В частном доме в городе Анжеро-Судженск по улице Первомайская, 22 оказались затопленными два пенсионера. Как сообщила в соцсети местная жительница, выйти из дома они не могут.

По словам горожанки, причиной потопа стало отсутствие угля, чтобы набрать горячую воду для промывки трубы, которая идёт через дорогу. В результате вся вода вошла в дом, вся техника и мебель стоит в воде.

В администрации Анжеро-Судженска отметили, что 8 апреля трубу промыли, и вода начала уходить. В настоящий момент, ведутся работы по устранению потопа.

Ситуация находится на контроле мэрии.

Фото: Инцидент Кузбасс.