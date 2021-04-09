Кемеровских школьников переведут на дистанционку из-за аварийного состояния зданий

Министерство образования проверяет здания после обрушения в Междуреченске.

В Кузбассе после обрушения пристройки школы Междуреченска специалисты проверили здания образовательных учреждений. В результате были выявлены нарушения и в других городах.

Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки.

Так, во время проверок в Кемерове обнаружили две школы «с аварийной ситуацией отдельных конструктивных элементов», уточнили в ведомстве. Речь идёт о пристройке к школе № 46 и простенке в школе № 18. На неделю часть зданий этих школ выведены из эксплуатации.

«В корпусе школы № 46 обучается 193 ребёнка. Следующую неделю 48 учеников начальных классов и 43 дошкольника будут переведены в другой корпус. Ещё 102 обучающихся продолжат обучение в другой части здания — специалисты управления городского развития дали на нее положительное заключение», — пишет издание.

Отмечается, что часть учеников школы № 18, в которой учатся 586 человек, уже перешли в очно-дистанционный режим работы. Они будут заниматься в кабинетах с противоположной опасному участку стороны здания по очереди. Часть классов будут неделю учится очно, а часть — дистанционно. Уточняется, что 1, 4, 9 и 11 классы будут учиться только в очном формате. Обследование этих зданий планируют завершить до конца следующей недели. Только после этого будет принято решение, можно ли продолжать обучение в зданиях школ.

Недочёты выявили и при визуальном осмотре школы № 10 в Белове. Теперь там проведут инструментальное обследование здания учреждения. В связи с этим в целях безопасности 651 обучающийся перейдёт на дистанционное обучение до получения результатов экспертизы.