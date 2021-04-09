В Кемерове спасатели залезли на балкон, чтобы спасти пенсионерку

Женщина была без сознания.

В столице Кузбасса спасатели пришли на помощь 67-летней кемеровчанке. Пенсионерку обнаружили в доме на Пролетарской без сознания.

«За помощью обратилась местная жительница, которая пришла навестить свою родственницу, но не смогла к ней попасть. Кемеровчанка пояснила, что договаривалась о встрече на определённое время, но дверь никто не открыл и на звонки ответа также не было. Она также добавила, что родственница недавно перенесла два инсульта», - сообщили в Кемеровской службе спасения.

Оценив ситуацию, специалисты приняли решение попасть в квартиру через балкон, используя альпинистское снаряжение. Хозяйку обнаружили на полу без сознания. Спасатели подняли её и положили на кровать, врач бригады оказал первую помощь, пострадавшую транспортировали до автомобиля скорой помощи.