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В Кемерове спасатели залезли на балкон, чтобы спасти пенсионерку

09 апреля 2021 в 15:53

Женщина была без сознания.

В столице Кузбасса спасатели пришли на помощь 67-летней кемеровчанке. Пенсионерку обнаружили в доме на Пролетарской без сознания.

«За помощью обратилась местная жительница, которая пришла навестить свою родственницу, но не смогла к ней попасть. Кемеровчанка пояснила, что договаривалась о встрече на определённое время, но дверь никто не открыл и на звонки ответа также не было. Она также добавила, что родственница недавно перенесла два инсульта», - сообщили в Кемеровской службе спасения.

Оценив ситуацию, специалисты приняли решение попасть в квартиру через балкон, используя альпинистское снаряжение. Хозяйку обнаружили на полу без сознания. Спасатели подняли её и положили на кровать, врач бригады оказал первую помощь, пострадавшую транспортировали до автомобиля скорой помощи.


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