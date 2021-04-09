В Кузбассе рабочий угольного предприятия упал в чашу дробилки

Мужчина погиб.

8 апреля в горной выработке угольного предприятия в городе Осинники обнаружили тело 47-летнего рабочего. Подземный электрослесарь выполнял работы по техническому обслуживанию роторной дробилки и погиб.

«Перед началом работ он не отключил механизм от электропитания. Когда мужчина находился на перегружателе, внезапно произошёл запуск механизма. Потеряв равновесие, рабочий упал в чашу дробилки. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли его тело на поверхность», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

По данному факту следователи проводят проверку. Специалистам предстоит установить точную причину смерти рабочего. Также следователи изучат должностные инструкции, проверят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли он эти требования.