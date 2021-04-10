Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 апреля

Скончался один пациент.

На утро 10 апреля в Кемеровской области ещё у 58 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 13, Кемерово — 11, Анжеро-Судженск — 6, Белово — 4, Междуреченск — 4, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Мыски — 2, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Осинники — 1, Кемеровский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Новокузнецкий МР — 1, Таштагольский МР — 1, Топкинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 33 846 случаев коронавируса: 341 человек получают медицинскую помощь, 32 873 выздоровели, 632 скончались.