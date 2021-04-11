Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 апреля

Скончались два пациента.

На утро 11 апреля в Кемеровской области ещё у 59 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 11, Междуреченск — 7, Юрга — 7, Анжеро-Судженск — 4, Промышленновский МО — 4, Кемеровский МО — 3, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Мыски — 2, Прокопьевск — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 33 905 случаев коронавируса: 340 человек получают медицинскую помощь, 32 931 выздоровел, 634 скончались.