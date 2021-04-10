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Жительница Белова нашла банковскую карту и стала фигуранткой уголовного дела

10 апреля 2021 в 17:18

Девушка не посчитала нужным вернуть карту владелице.

В Белове в полицию обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковского счёта пропали 3 000 рублей. Выяснилось, что накануне она забыла карту в банкомате, а после этого стала получать уведомления о списании денежных средств.

Полицейские нашли похитительницу - ею оказалась 19-летняя местная жительница.

«Подозреваемая призналась, что увидела оставленное в терминале платёжное средство и решила им воспользоваться. Она 10 раз расплатилась чужой картой за продукты питания и другие товары», — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В итоге в отношении беловчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


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