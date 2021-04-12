Житель Шерегеша погиб под обрушившимся на него сугробом

Мужчина пытался выгнать из гаража авто.

В Кузбассе пожилой мужчина погиб, пытаясь выгнать из гаража стоявшее там зимой авто. Инцидент произошёл в субботу, 10 апреля, в Шергеше.

«Мужчина зашёл в гараж, располагавшийся в гаражном массиве, пытался выгнать из помещения простоявший там всю зиму автомобиль, и в этот момент на него обрушился огромный сугроб», - рассказали в пресс-службе Таштагольского района.

По информации местной мэрии, снег с крыши не счищали всю зиму, образовался огромный «козырёк», который просто придавил человека. Мужчина взрослый, 1955 года рождения, причины смерти будут устанавливать.