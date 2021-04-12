Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Шерегеша погиб под обрушившимся на него ...

Житель Шерегеша погиб под обрушившимся на него сугробом

12 апреля 2021 в 09:45

Мужчина пытался выгнать из гаража авто.

В Кузбассе пожилой мужчина погиб, пытаясь выгнать из гаража стоявшее там зимой авто. Инцидент произошёл в субботу, 10 апреля, в Шергеше.

«Мужчина зашёл в гараж, располагавшийся в гаражном массиве, пытался выгнать из помещения простоявший там всю зиму автомобиль, и в этот момент на него обрушился огромный сугроб», - рассказали в пресс-службе Таштагольского района.

По информации местной мэрии, снег с крыши не счищали всю зиму, образовался огромный «козырёк», который просто придавил человека. Мужчина взрослый, 1955 года рождения, причины смерти будут устанавливать.


Читайте также

Content
На юге Кузбасса начали подниматься уровни рек
Content 137
Кемерово попал в рейтинг городов со стремительным ростом цен на бензин
Content
Кузбассовца на льдине оторвало от берега
Content denga
В Анжеро-Судженске госслужащие незаконно получили премии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?